В МИД России призвали не допустить стагнации в урегулировании кризиса в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стагнация в процессе мирного урегулирования в Сирии недопустима.

«Вновь хотели бы подчеркнуть: мирное урегулирование в Сирии должно идти вперёд. Стагнация в этом процессе крайне опасна, поскольку способна свести на нет немалые достижения последних месяцев в борьбе с террористами, а этого допустить нельзя», — сказала Захарова во время брифинга.

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Дараа.