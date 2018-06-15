В МИД России призвали не допустить стагнации в урегулировании кризиса в Сирии
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«Вновь хотели бы подчеркнуть: мирное урегулирование в Сирии должно идти вперёд. Стагнация в этом процессе крайне опасна, поскольку способна свести на нет немалые достижения последних месяцев в борьбе с террористами, а этого допустить нельзя», — сказала Захарова во время брифинга.
Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Дараа.