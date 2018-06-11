В Минобороны рассказали о готовящейся провокации боевиков в Сирии
- AFP
«По информации, подтверждённой по трём независимым каналам в Сирии, командование так называемой Сирийской свободной армии при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьёзную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр эз-Зор», — говорится в заявлении Конашенкова.
Он отметил, что для имитации химатаки властей Сирии против мирного населения боевиками Свободной сирийской армии в посёлок Хакль аль-Джафра провинции Дейр эз-Зор привезены баллоны с хлором.
«Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам в Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата», — отметил он.
Также представитель ведомства отметил недопустимость подобных провокаций.
«Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии», — добавил Конашенков.
В конце мая агентство SANA сообщало, что силы США продолжают контролировать организацию постановочных операций с использованием химического оружия в Сирии.