В Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Деръа. Об этом заявил на брифинге генерал-майор Алексей Цыганков.

«Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в сирийских провинциях Латакия и Деръа», — заявил он.

Также Цыганков сообщил, что подготовленные специалистами из России инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование населённых пунктов Восточной Гуты. За сутки в городе Дума были обследованы 54 здания.

«Обнаружено и обезврежено 17 мин, 10 снарядов и 32 самодельных взрывных устройств», — отметил он.

Также он добавил, что благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома вернулись 68 784 жителя Восточной Гуты.

Ранее в Минобороны рассказали о готовящейся провокации боевиков в Сирии.