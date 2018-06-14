В Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков
«Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в сирийских провинциях Латакия и Деръа», — заявил он.
Также Цыганков сообщил, что подготовленные специалистами из России инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование населённых пунктов Восточной Гуты. За сутки в городе Дума были обследованы 54 здания.
«Обнаружено и обезврежено 17 мин, 10 снарядов и 32 самодельных взрывных устройств», — отметил он.
Также он добавил, что благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома вернулись 68 784 жителя Восточной Гуты.
Ранее в Минобороны рассказали о готовящейся провокации боевиков в Сирии.