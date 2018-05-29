Россия заявила о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в составе комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
Стрельба произошла в провинциях Алеппо и Латакия.
Турецкая часть представительства зафиксировала четыре нарушения в Алеппо и один случай в Хама.
Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.
Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте после освобождения от боевиков открылись школы.
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