Россия заявила о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

Короткая ссылка
Россия в составе комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.

Стрельба произошла в провинциях Алеппо и Латакия.

Турецкая часть представительства зафиксировала четыре нарушения в Алеппо и один случай в Хама.

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте после освобождения от боевиков открылись школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить