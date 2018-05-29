Россия заявила о двух случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия в составе комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.

Стрельба произошла в провинциях Алеппо и Латакия. Турецкая часть представительства зафиксировала четыре нарушения в Алеппо и один случай в Хама. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте после освобождения от боевиков открылись школы.