Центр примирения: более тысячи боевиков «Джабхат ан-Нусры» атаковали позиции армии Сирии

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Более тысячи боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»* атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии Сирийской арабской армии в районе населённых пунктов Дама и Дейр-Дама в ночь на 23 июня.
Центр примирения: более тысячи боевиков «Джабхат ан-Нусры» атаковали позиции армии Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«На северо-востоке южной зоны деэскалации более 1 тыс. боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии Сирийской арабской армии в районе населённых пунктов Дама и Дейр-Дама», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время сирийские военные ведут оборонительные бои.

«Потери правительственных войск составили 5 человек убитыми и 19 ранеными. Кроме того, под удары террористов попали жители этих населённых пунктов», — заявили в центре.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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