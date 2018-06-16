Севастополь начал поставки зерна в Сирию
Он напомнил, что ранее было объявлено о начале сотрудничества с провинцией Тартус в Сирии, передаёт РИА Новости.
«Сегодня начинается отгрузка зерна для поставки в Сирию. Первое судно стоит, смонтирована установка и начнётся загрузка судна. За год будет только на этой установки перегружено около 200 тысяч тонн зерна для поставки в Сирию», — сказал губернатор.
Овсянников добавил, что поставки зерна могут при необходимости увеличить.
Ранее, как передавало «Крыминформ», крымская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами.