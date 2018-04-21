Крымская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ялтинской администрации.

Отмечается, что заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин посетил Латакию, где было подписано соглашение о побратимских связях между регионами.

«Несмотря на то что в стране идёт война, побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов», — цитирует Антошкина пресс-служба администрации.

В ноябре сообщалось, что город Клинцы Брянской области и турецкий Демре подписали договор о побратимстве в память о после России в Турции Андрее Карлове, который был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года.