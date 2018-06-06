«Евротройка» и Могерини направили США письмо о санкциях по Ирану
- Reuters
Как сообщает The Financial Times, письмо, в частности, адресовано американскому Госсекретарю Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину.
Кроме того, как отмечается, министры «евротройки» ожидают, что санкции не будут применены к фармацевтической и медицинской промышленности, энергетике, автомобилестроению, гражданской авиации и инфраструктурным предприятиям.
Ранее Евросоюз пообещал принять меры по защите своих компаний от последствий американских санкций против Тегерана.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что считает возможным введение ограничительных мер в отношении европейских компаний за нарушение режима санкций, вводимых Вашингтоном против Тегерана.