Четыре человека погибли в результате аварии в США

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В американском штате Орегон произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и ещё семеро пострадали.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на полицию штата.

Уточняется, что в столкновении участвовали минивэн и пикап. В момент аварии в фургоне находились восемь человек, среди которых были дети. Все они направлялись на пляж. 

По данным телеканала, авария произошла в тот момент, когда минивэн поворачивал — он оказался на пути пикапа. 

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате аварии во Флориде.

27 мая URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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