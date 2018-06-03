Четыре человека погибли в результате аварии в США

В американском штате Орегон произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и ещё семеро пострадали.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на полицию штата.

Уточняется, что в столкновении участвовали минивэн и пикап. В момент аварии в фургоне находились восемь человек, среди которых были дети. Все они направлялись на пляж.

Four killed, seven injured in Oregon highway crash, police say https://t.co/8zsJyRpsXVpic.twitter.com/Hd3PLRhqzo — CBS News (@CBSNews) 3 июня 2018 г.

По данным телеканала, авария произошла в тот момент, когда минивэн поворачивал — он оказался на пути пикапа.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате аварии во Флориде.

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