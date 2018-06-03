Четыре человека погибли в результате аварии в США
Об этом сообщает CBS со ссылкой на полицию штата.
Уточняется, что в столкновении участвовали минивэн и пикап. В момент аварии в фургоне находились восемь человек, среди которых были дети. Все они направлялись на пляж.
Four killed, seven injured in Oregon highway crash, police say https://t.co/8zsJyRpsXVpic.twitter.com/Hd3PLRhqzo— CBS News (@CBSNews) 3 июня 2018 г.
По данным телеканала, авария произошла в тот момент, когда минивэн поворачивал — он оказался на пути пикапа.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате аварии во Флориде.
27 мая URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.