В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми

В Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей, никто не пострадал. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по области Валерия Горелых.

По его словам, автобус осуществлял организованную перевозку детей из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда. В автобусе находилось 30 несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых.

«Водитель автобуса КАвЗ 1965 года рождения ехал из Екатеринбурга и, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком Scania в районе 14 км южного подъезда к Нижнему Тагилу. Оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

Горелых отметил, что детей доставили домой на другом автобусе. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Новокузнецке при наезде автобуса на остановку погиб человек.