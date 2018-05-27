В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми
По его словам, автобус осуществлял организованную перевозку детей из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда. В автобусе находилось 30 несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых.
«Водитель автобуса КАвЗ 1965 года рождения ехал из Екатеринбурга и, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком Scania в районе 14 км южного подъезда к Нижнему Тагилу. Оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.
Горелых отметил, что детей доставили домой на другом автобусе. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.
Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Новокузнецке при наезде автобуса на остановку погиб человек.