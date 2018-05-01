В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Крыму в результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля госпитализировали девять человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы регионального Минздрава.

По его словам, ДТП произошло на 25-м километре автотрассы Симферополь — Евпатория в районе села Скворцово.

В результате произошедшего пострадали пятеро детей и четверо взрослых.

«Пять детей находятся в детской клинической больнице. Из них двое «тяжёлых» в реанимации, трое в состоянии средней степени тяжести: один — в травматологии, один — в хирургии, один — в нейрохирургии», — отметил представитель ведомства.

Причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД.

Ранее Nation News сообщал, что в Крыму в результате ДТП пострадали семь человек.