Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС из-за загрязнения воздуха
- globallookpress.com
- © Daniel Kalker
«Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно «последних шансов» за десять лет, чтобы улучшить ситуацию», — цитирует еврокомиссара пресс-служба ЕК.
Как отмечается, Францию, Германию и Великобританию обвиняют в «превышении предельно допустимых значений диоксида азота и непринятии надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей».
Дела Венгрии, Италии и Румынии переданы в суд в связи с «постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10».
1 апреля Велла рассказал о планах подать иск против нескольких стран Европейского союза из-за загрязнения воздуха.