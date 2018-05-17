Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС из-за загрязнения воздуха

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Еврокомиссия подала в суд Евросоюза иск против Германии, Великобритании, Франции, Италии, Венгрии и Румынии из-за несоблюдения ими норм загрязнения воздуха. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла.
Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС из-за загрязнения воздуха
  • globallookpress.com
  • © Daniel Kalker

«Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно «последних шансов» за десять лет, чтобы улучшить ситуацию», — цитирует еврокомиссара пресс-служба ЕК.

Как отмечается, Францию, Германию и Великобританию обвиняют в «превышении предельно допустимых значений диоксида азота и непринятии надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей».

Дела Венгрии, Италии и Румынии переданы в суд в связи с «постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10».

1 апреля Велла рассказал о планах подать иск против нескольких стран Европейского союза из-за загрязнения воздуха.

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