Лаврентьев: ситуацию в Восточной Гуте и Хомсе удалось стабилизировать почти бескровно

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что ситуацию в сирийских районах Восточная Гута и Хомс удалось стабилизировать почти бескровно.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашему мнению, хотя это не разделяется нашими западными партнёрами, самое главное, большое достижение в том, что нам удалось стабилизировать ситуацию в этих двух районах фактически бескровно, спасти многие и многие жизни мирных гражданских лиц», — сказал он.

По его словам, Восточная Гута и Хомс постепенно возвращаются к спокойной жизни.

Данное заявление он сделал после первого дня очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Астане начались двусторонние и трёхсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов.