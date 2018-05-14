Лаврентьев: ситуацию в Восточной Гуте и Хомсе удалось стабилизировать почти бескровно

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что ситуацию в сирийских районах Восточная Гута и Хомс удалось стабилизировать почти бескровно.
Лаврентьев: ситуацию в Восточной Гуте и Хомсе удалось стабилизировать почти бескровно
  • Reuters
  • © Bassam Khabieh

Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашему мнению, хотя это не разделяется нашими западными партнёрами, самое главное, большое достижение в том, что нам удалось стабилизировать ситуацию в этих двух районах фактически бескровно, спасти многие и многие жизни мирных гражданских лиц», — сказал он.

По его словам, Восточная Гута и Хомс постепенно возвращаются к спокойной жизни. 

Данное заявление он сделал после первого дня очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Астане начались двусторонние и трёхсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных