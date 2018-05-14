Лаврентьев: ситуацию в Восточной Гуте и Хомсе удалось стабилизировать почти бескровно
- Reuters
- © Bassam Khabieh
Об этом сообщает РИА Новости.
«По нашему мнению, хотя это не разделяется нашими западными партнёрами, самое главное, большое достижение в том, что нам удалось стабилизировать ситуацию в этих двух районах фактически бескровно, спасти многие и многие жизни мирных гражданских лиц», — сказал он.
По его словам, Восточная Гута и Хомс постепенно возвращаются к спокойной жизни.
Данное заявление он сделал после первого дня очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.
Ранее сообщалось, что в Астане начались двусторонние и трёхсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов.