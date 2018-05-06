Глава МИД Великобритании намерен обсудить в Вашингтоне Иран, КНДР и Сирию
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского МИД.
Отмечается, что в ходе поездки в США глава внешнеполитического ведомства Британии встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и другими представителями американской администрации.
Уточняется, что он, в частности, проведёт переговоры с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Ранее Джонсон поддержал саммит КНДР и Южной Кореи, но предупредил о сохранении санкций.