Глава МИД Великобритании намерен обсудить в Вашингтоне Иран, КНДР и Сирию

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Вашингтон собирается обсудить ситуацию с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

Отмечается, что в ходе поездки в США глава внешнеполитического ведомства Британии встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и другими представителями американской администрации.

Уточняется, что он, в частности, проведёт переговоры с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Ранее Джонсон поддержал саммит КНДР и Южной Кореи, но предупредил о сохранении санкций.

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