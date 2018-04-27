Джонсон поддержал саммит КНДР и Южной Кореи, но предупредил о сохранении санкций

Великобритания приветствует итоги саммита лидеров Северной и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, однако продолжит оказывать санкционное давление, пока Пхеньян не перейдёт к конкретным шагам по денуклеаризации. Об этом говорится в заявлении главы МИД Соединённого Королевства Бориса Джонсона.

«Я приветствую сообщение о том, что две Кореи будут работать над полной, поддающейся проверке и безвозвратной денуклеаризацией Северной Кореи, над улучшением двусторонних связей и уменьшением напряжённости на границе», — заявил Джонсон.

Министр также назвал прошедший саммит историческим.

При этом Джонсон отметил, что Великобритания будет работать с международными партнёрами «над строгим применением существующих санкций до того времени, пока Северная Корея не превратит свои обязательства в конкретные шаги по денуклеаризации».

Встреча двух лидеров состоялась 27 апреля на границе между странами.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.