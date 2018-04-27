Джонсон поддержал саммит КНДР и Южной Кореи, но предупредил о сохранении санкций
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«Я приветствую сообщение о том, что две Кореи будут работать над полной, поддающейся проверке и безвозвратной денуклеаризацией Северной Кореи, над улучшением двусторонних связей и уменьшением напряжённости на границе», — заявил Джонсон.
Министр также назвал прошедший саммит историческим.
При этом Джонсон отметил, что Великобритания будет работать с международными партнёрами «над строгим применением существующих санкций до того времени, пока Северная Корея не превратит свои обязательства в конкретные шаги по денуклеаризации».
Встреча двух лидеров состоялась 27 апреля на границе между странами.
По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.