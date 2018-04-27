В МИД России заявили о готовности помочь в налаживании взаимодействия между КНДР и Южной Кореей

В МИД России приветствуют проведение встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунчжоме. Рассматриваем её в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве также отметили готовность Москвы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей.

«Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трёхсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях», — говорится в сообщении.

Встреча двух лидеров состоялась 27 апреля на границе между странами.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.