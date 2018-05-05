Пятеро палестинцев погибли при взрыве в секторе Газа

Пятеро палестинцев погибли в результате взрыва в секторе Газа, сообщил официальный представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

«Погибли пять человек, ранены трое в результате случайного взрыва в центральной части сектора Газа», — приводит его слова РИА Новости.

Аль-Кидра описал инцидент как «несчастный случай», воздержавшись от подробностей.

По данным ряда местных СМИ, погибшие входили в боевое крыло движения ХАМАС, правящего в анклаве, и погибли при попытке разобрать старую израильскую ракету.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 80 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа.