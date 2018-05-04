Не менее 80 палестинцев пострадали в стычках на границах сектора Газа

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По меньшей мере 80 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа. Об этом сообщила представитель Красного Полумесяца Ираб аль-Фукаха.

«Наши сотрудники оказали помощь 80 палестинцам, 12 из них ранены боевыми пулями, трое — резиновыми. Ещё 40 пострадали от газа», — сказала она РИА Новости.

Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются шестую пятницу подряд. За это время в столкновениях с израильскими военными погибли более 40 человек. Как ожидается, протесты завершатся 15 мая.

МИД России выразил обеспокоенность возможным обострением обстановки в Палестине с учётом планов США перенести посольство в Иерусалим.

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