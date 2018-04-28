В МИД России выразили обеспокоенность возможным обострением ситуации в Палестине

Москва обеспокоена возможностью обострения обстановки в Палестине с учётом планов США перенести посольство в Иерусалим, говорится в комментарии МИД России.

Как напомнили дипломаты, всего за время начавшейся 30 марта протестной кампании палестинцев в Газе были убиты 44 человека.

«В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учётом озвученного администрацией США намерения провести в середине мая в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало стороны проявить сдержанность и отказаться от шагов, провоцирующих дополнительную эскалацию, которая рискует перерасти в полномасштабное силовое противостояние между Газой и Израилем.

Ранее сообщалось, что палестинский подросток скончался от полученных ранений в результате столкновений на границах сектора Газа.