Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на границах Газы
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Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения.
#UPDATE A Palestinian teenager has died of his wounds a day after being shot by Israeli forces in clashes along the Gaza border, the Hamas-controlled territory's health ministry says pic.twitter.com/lYlLdlzTFB— AFP news agency (@AFP) 28 апреля 2018 г.
Как отмечается, он получил огнестрельные ранения во время стычки с израильскими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что в Израиле расследуют убийство безоружного палестинского подростка, который был застрелен военнослужащим ЦАХАЛ во время беспорядков на границе сектора Газа.