Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на границах Газы

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Палестинский подросток скончался от полученных ранений в результате столкновений на границах сектора Газа.
Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на границах Газы
  • Reuters
  • © Mohammed Salem

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как отмечается, он получил огнестрельные ранения во время стычки с израильскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что в Израиле расследуют убийство безоружного палестинского подростка, который был застрелен военнослужащим ЦАХАЛ во время беспорядков на границе сектора Газа. 

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