Два палестинца погибли в столкновениях с армией Израиля на границе с Газой

Два палестинца погибли, ещё 40 получили ранения в результате столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, передаёт Associated Press со ссылкой на медиков.

По информации агентства, погибшим было 24 года и 25 лет соответственно. О характере травм пострадавших не сообщается.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются четвёртую неделю. Организаторы хотят привлечь внимание к судьбе палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля. По их словам, протесты продолжатся до 15 мая и завершатся многотысячным маршем.

По данным агентства, с начала столкновений погибли 28 палестинцев, сотни пострадали.

14 апреля сообщалось, что число пострадавших при столкновениях с военными Израиля палестинцев превысило 700.