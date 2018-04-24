Глава МИД Германии заявил о необходимости переосмыслить мировую политику безопасности

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Генассамблеи ООН выступил за переосмысление политики международной безопасности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы должны делать ставку на предотвращение, а не на вмешательство», — заявил он.

Маас призвал «к диалогу вместо конфронтации» и «разоружению вместо наращивания вооружений».

«Мы не должны заниматься конфликтами только после того, как они появились на первых страницах печати», — сказал глава МИД ФРГ, отметив, что не следует мириться и с замороженными конфликтами.

Ранее Маас заявил, что в Германии ждут от Северной Кореи шагов в подтверждение намерений о прекращении ядерных испытаний.