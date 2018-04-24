Глава МИД Германии заявил о необходимости переосмыслить мировую политику безопасности

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Генассамблеи ООН выступил за переосмысление политики международной безопасности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы должны делать ставку на предотвращение, а не на вмешательство», — заявил он.

Маас призвал «к диалогу вместо конфронтации» и «разоружению вместо наращивания вооружений».

«Мы не должны заниматься конфликтами только после того, как они появились на первых страницах печати», — сказал глава МИД ФРГ, отметив, что не следует мириться и с замороженными конфликтами.

Ранее Маас заявил, что в Германии ждут от Северной Кореи шагов в подтверждение намерений о прекращении ядерных испытаний.

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