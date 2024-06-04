Иноагента Макаревича проверят на публичные призывы к экстремизму

Музыканта Андрея Макаревича* проверяют на публичные призывы к экстремизму после его слов в поддержку ВСУ.

По данным источника RT в правоохранительных органах, с соответствующей просьбой в СК России и Генпрокуратуру обратился глава общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко.

Ранее Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ.

Он также утверждал, что готов выступить с концертом в честь «победы» Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.