Иноагента Макаревича проверят на публичные призывы к экстремизму
- РИА Новости
По данным источника RT в правоохранительных органах, с соответствующей просьбой в СК России и Генпрокуратуру обратился глава общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко.
Ранее Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ.
Он также утверждал, что готов выступить с концертом в честь «победы» Украины.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.