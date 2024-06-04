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Иноагента Макаревича проверят на публичные призывы к экстремизму

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Музыканта Андрея Макаревича* проверяют на публичные призывы к экстремизму после его слов в поддержку ВСУ.
Иноагента Макаревича проверят на публичные призывы к экстремизму
  • РИА Новости

По данным источника RT в правоохранительных органах, с соответствующей просьбой в СК России и Генпрокуратуру обратился глава общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко.

Ранее Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ.

Он также утверждал, что готов выступить с концертом в честь «победы» Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

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