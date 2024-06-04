Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Процедурный комитет американского конгресса одобрил инициативу о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за требования выдать ордер на арест чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Информация об этом содержится на сайте комитета.

Законопроект поддержали девять членов комитета, трое высказались против.

Инициатива предполагает введение ограничений против МУС, если орган попытается задержать, арестовать или привлечь к ответственности лиц, «находящихся под защитой» США и их союзников.

Ранее члены конгресса США выразили опасения, что санкции в отношении МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху могут повлечь непредвиденные последствия для Вашингтона.

Нетаньяху выразил удивление и разочарование тем, что санкции ещё под вопросом.