Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
- РИА Новости
Информация об этом содержится на сайте комитета.
Законопроект поддержали девять членов комитета, трое высказались против.
Инициатива предполагает введение ограничений против МУС, если орган попытается задержать, арестовать или привлечь к ответственности лиц, «находящихся под защитой» США и их союзников.
Ранее члены конгресса США выразили опасения, что санкции в отношении МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху могут повлечь непредвиденные последствия для Вашингтона.
Нетаньяху выразил удивление и разочарование тем, что санкции ещё под вопросом.