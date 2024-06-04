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Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

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Процедурный комитет американского конгресса одобрил инициативу о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за требования выдать ордер на арест чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
  • РИА Новости

Информация об этом содержится на сайте комитета.

Законопроект поддержали девять членов комитета, трое высказались против. 

Инициатива предполагает введение ограничений против МУС, если орган попытается задержать, арестовать или привлечь к ответственности лиц, «находящихся под защитой» США и их союзников. 

Ранее члены конгресса США выразили опасения, что санкции в отношении МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху могут повлечь непредвиденные последствия для Вашингтона.

Нетаньяху выразил удивление и разочарование тем, что санкции ещё под вопросом.

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