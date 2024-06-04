В России пресекли попытку ввезти свыше 200 кг наркотиков из Грузии
- РИА Новости
«В пункте пропуска «Верхний Ларс» в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 кг», — говорится в сообщении.
Сотрудники МВД ранее изъяли 60 кг кокаина, незаконно привезённых из Эквадора в партии бананов.
Также сотрудники ФСБ России пресекли деятельность двух преступников, организовавших контрабанду произведённых в Центральной Азии наркотиков.