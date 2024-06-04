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В России пресекли попытку ввезти свыше 200 кг наркотиков из Грузии

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Российские спецслужбы пресекли попытку ввезти в страну из Грузии более 200 кг гашиша, сообщает ФСБ России.
В России пресекли попытку ввезти свыше 200 кг наркотиков из Грузии
  • РИА Новости

«В пункте пропуска «Верхний Ларс» в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 кг», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД ранее изъяли 60 кг кокаина, незаконно привезённых из Эквадора в партии бананов.

Также сотрудники ФСБ России пресекли деятельность двух преступников, организовавших контрабанду произведённых в Центральной Азии наркотиков.

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