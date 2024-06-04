Южная Корея приостановила соглашение с КНДР о снижении военной напряжённости

Власти Южной Кореи одобрили предложение о полном приостановлении выполнения соглашения с КНДР о снижении военной напряжённости.

Соответствующее решение утвердил президент Республики Корея Юн Сок Ёль, пишет «Рёнхап».

Соглашение официально перестанет соблюдаться после оповещения КНДР, отмечает агентство. Причиной отказа от выполнения соглашения стали «последовательные провокации» со стороны Северной Кореи.

Представители армии Южной Кореи заявили, что возобновят применение мер, запрещённых соглашением.

Межкорейское соглашение от 19 сентября 2018 года предусматривало меры, направленные на снижение напряжённости в военной сфере, в том числе устанавливало в пограничных районах зоны, где нельзя было проводить военные учения.