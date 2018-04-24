Открывшему стрельбу в кафе в Теннесси предъявлены обвинения

Мужчине, открывшему стрельбу в кафе Waffle House американского штата Теннесси, предъявлены обвинения. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве по четырём пунктам.

22 апреля в американском штате Теннесси 29-летний Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в кафе. По последней информации, в результате инцидента погибли четыре человека.

Согласно данным СМИ, преступник пытался встретиться с президентом США Дональдом Трампом.