Число погибших при стрельбе в штате Теннесси возросло до четырёх

Число погибших при стрельбе у кафе Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси) возросло до четырёх. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

«(Данные по ситуации у кафе. — RT) Waffle House: шесть человек ранены, четыре — смертельно (трое погибли на месте, один в больнице). Ещё двое проходят лечение в (больнице. — RT) Вандербильт», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе. В результате произошедшего погибли три человека.