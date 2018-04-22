Число погибших при стрельбе в штате Теннесси возросло до четырёх
Число погибших при стрельбе у кафе Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси) возросло до четырёх. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.
- © Metro Nashville Police Department/Handout via REUTERS
«(Данные по ситуации у кафе. — RT) Waffle House: шесть человек ранены, четыре — смертельно (трое погибли на месте, один в больнице). Ещё двое проходят лечение в (больнице. — RT) Вандербильт», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе. В результате произошедшего погибли три человека.
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