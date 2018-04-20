В результате стрельбы во Флориде погибли двое полицейских

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В результате стрельбы в одном из ресторанов в американском штате Флорида погибли двое сотрудников полиции. Об этом говорится в заявлении шерифа округа Гилкрист, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что около 15:00 в четверг, 19 апреля, двое полицейских были убиты в ресторане «Эйс Чайна» в центре Трентона.

По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления подошёл к зданию ресторана и выстрелил в окно заведения.

Позднее прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили стрелявшего мёртвым.

В настоящее время идёт расследование причин произошедшего, мотив преступника пока не ясен.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе в Рокфорде американского штата Иллинойс. В результате инцидента погибли три человека.

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