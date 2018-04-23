Полиция США задержала подозреваемого в убийстве четырёх человек в Теннесси

Полиция Нэшвилля задержала Тревиса Рейнкинга, который подозревается в убийстве четырёх человек при стрельбе у кафе Waffle House в штате Теннесси. Об этом сообщает пресс-служба бюро расследований.

Reuters

«Пойман. Великолепная работа всех задействованных правоохранительных органов», — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото подозреваемого. Отмечается, что сразу после инцидента мужчина был внесён в десятку самых разыскиваемых преступников. 22 апреля в американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе. По последней информации, в результате инцидента погибли четыре человека. Согласно данным СМИ, преступник пытался встретиться с президентом США Дональдом Трампом.