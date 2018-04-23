Полиция США задержала подозреваемого в убийстве четырёх человек в Теннесси
- Reuters
«Пойман. Великолепная работа всех задействованных правоохранительных органов», — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото подозреваемого.
Отмечается, что сразу после инцидента мужчина был внесён в десятку самых разыскиваемых преступников.
22 апреля в американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе. По последней информации, в результате инцидента погибли четыре человека.
Согласно данным СМИ, преступник пытался встретиться с президентом США Дональдом Трампом.