Трамп пожелал Бушу-старшему скорейшего выздоровления

Американский лидер Дональд Трамп пожелал 41-му президенту США Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления после сообщений о том, что последний был госпитализирован.

Об этом Трамп сказал на церемонии приветствия президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтоне.

«Этим утром мы все посылаем наши молитвы семье Буша, так же как мы желаем бывшему президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления», — приводит The Hill слова Трампа.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован из-за попадания инфекции в кровь.

21 апреля состоялись похороны его жены Барбары Буш.