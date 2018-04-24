Трамп пожелал Бушу-старшему скорейшего выздоровления
- Reuters
Об этом Трамп сказал на церемонии приветствия президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтоне.
«Этим утром мы все посылаем наши молитвы семье Буша, так же как мы желаем бывшему президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления», — приводит The Hill слова Трампа.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован из-за попадания инфекции в кровь.
21 апреля состоялись похороны его жены Барбары Буш.