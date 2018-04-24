Трамп пожелал Бушу-старшему скорейшего выздоровления

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Американский лидер Дональд Трамп пожелал 41-му президенту США Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления после сообщений о том, что последний был госпитализирован.
Трамп пожелал Бушу-старшему скорейшего выздоровления
  • Reuters

Об этом Трамп сказал на церемонии приветствия президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтоне.

«Этим утром мы все посылаем наши молитвы семье Буша, так же как мы желаем бывшему президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления», — приводит The Hill слова Трампа.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован из-за попадания инфекции в кровь.

21 апреля состоялись похороны его жены Барбары Буш.

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