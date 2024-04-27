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Шольц исключил отправку немецкой армии на Украину

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии в Люнебурге отверг возможность отправки на Украину немецких военнослужащих и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Шольц исключил отправку немецкой армии на Украину
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

По словам лидера Германии, Taurus относятся к тому типу оружия, которое можно поставить ВСУ только в случае, если немцы смогут сохранить контроль над его управлением.

«Но мы не можем этого делать. Если бы мы сделали это, мы были бы вовлечены в войну», — констатировал канцлер ФРГ.

Шольц подчеркнул, что не отправит в зону СВО немецких солдат.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал Шольца пересмотреть отказ от поставки Украине ракет Taurus.

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