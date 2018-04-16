Лавров напомнил, как британцы приветствовали немцев на матче в 1938 году

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя в интервью BBC сравнение, допущенное главой МИД Британии Борисом Джонсоном по поводу ЧМ-2018, напомнил, как британцы приветствовали команду нацистской Германии.

«В 1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Великобританией и Германией. Вы можете найти в интернете фотографию с этого матча, на которой перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии», — отметил Лавров.

Министр добавил, что не собирается обсуждать Бориса Джонсона.

«Мы уже поговорили с ним во время его недавнего визита в Москву. Пусть развлекается», — сказал он.

Ранее Джонсон в ходе заседания парламентского комитета согласился с утверждением, что Россия может использовать ЧМ-2018 так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года, — для поднятия имиджа страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают такое сравнение недопустимым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных