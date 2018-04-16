Лавров напомнил, как британцы приветствовали немцев на матче в 1938 году
«В 1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Великобританией и Германией. Вы можете найти в интернете фотографию с этого матча, на которой перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии», — отметил Лавров.
Министр добавил, что не собирается обсуждать Бориса Джонсона.
«Мы уже поговорили с ним во время его недавнего визита в Москву. Пусть развлекается», — сказал он.
Ранее Джонсон в ходе заседания парламентского комитета согласился с утверждением, что Россия может использовать ЧМ-2018 так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года, — для поднятия имиджа страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают такое сравнение недопустимым.