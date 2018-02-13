Россия и Конго подписали первое соглашение по сотрудничеству в области мирного атома

Российская госкорпорация «Росатом» и Министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома, сообщили в корпорации.

«Документ создаёт правовую основу для реализации двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений, включая развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработку программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовку и обучение персонала», — приводит сообщение «Росатома» РИА Новости.

Отмечается, что меморандум является первым документом, подписанным между двумя странами в области мирного атома.

Ранее корпорация «Росатом» подала заявку на строительство атомной электростанции в Кувейте.