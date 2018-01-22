Россия подала заявку на строительство АЭС в Кувейте

Российская госкорпорация «Росатом» подала заявку на строительство атомной электростанции в Кувейте, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас есть очень большое количество перспективных направлений, в том числе кувейтские коллеги планируют построить атомную электростанцию. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, подана заявка со стороны «Росатома», — цитирует главу Минэнерго РИА Новости.

В январе 2017 года на переговорах в Вене Россия обсудила с Кувейтом возможное строительство АЭС.