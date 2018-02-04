В Афинах полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с анархистами

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В центре Афин полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с анархистами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после окончания «контрмитинга», который был организован анархистскими и леворадикальными организациями, анархисты начали закидывать полицию «коктейлями Молотова».

В ответ на это сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В сообщении говорится, что в это же время неподалёку проходит митинг «Македония — это Греция».

По предварительным данным, в митинге принимают участие около 1 млн человек.

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