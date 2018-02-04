В Афинах полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с анархистами
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после окончания «контрмитинга», который был организован анархистскими и леворадикальными организациями, анархисты начали закидывать полицию «коктейлями Молотова».
В ответ на это сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В сообщении говорится, что в это же время неподалёку проходит митинг «Македония — это Греция».
#Athens right now... Chants of #MacedoniaIsGreek#Greece@vicenewspic.twitter.com/zYT38L9c5A— Hind Hassan (@HindHassanNews) 4 февраля 2018 г.
По предварительным данным, в митинге принимают участие около 1 млн человек.