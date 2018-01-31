В Минздраве сообщили о смерти пострадавшего при столкновениях на Западном берегу палестинца

Короткая ссылка
Палестинец погиб 30 января в ходе столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает i24NEWS со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения.

Отмечается, что 16-летний молодой человек получил огнестрельное ранение в голову.

Он умер в больнице, куда был доставлен.

Столкновения на палестинских территориях участились после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В конце декабря сообщалось, что число палестинцев, получивших травмы во время столкновений с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, достигло 303.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru