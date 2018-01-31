В Минздраве сообщили о смерти пострадавшего при столкновениях на Западном берегу палестинца

Палестинец погиб 30 января в ходе столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает i24NEWS со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения.

Отмечается, что 16-летний молодой человек получил огнестрельное ранение в голову.

Он умер в больнице, куда был доставлен.

Столкновения на палестинских территориях участились после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В конце декабря сообщалось, что число палестинцев, получивших травмы во время столкновений с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, достигло 303.