Верховный суд отказался смягчать приговор устроившему стрельбу Бекмансурову

Верховный суд России отказался смягчить пожизненный приговор устроившему стрельбу в Пермском государственном университете Тимуру Бекмансурову.

Как сообщает РИА Новости, он направил кассационную жалобу в Верховный суд на вступивший в силу приговор.

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова», — заявили в суде.

Ранее суд отказался давать устроившему стрельбу Бекмансурову II группу инвалидности.

В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.

Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.