Верховный суд отказался смягчать приговор устроившему стрельбу Бекмансурову
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, он направил кассационную жалобу в Верховный суд на вступивший в силу приговор.
«Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова», — заявили в суде.
Ранее суд отказался давать устроившему стрельбу Бекмансурову II группу инвалидности.
В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.
Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.