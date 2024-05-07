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Верховный суд отказался смягчать приговор устроившему стрельбу Бекмансурову

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Верховный суд России отказался смягчить пожизненный приговор устроившему стрельбу в Пермском государственном университете Тимуру Бекмансурову.
Верховный суд отказался смягчать приговор устроившему стрельбу Бекмансурову
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он направил кассационную жалобу в Верховный суд на вступивший в силу приговор.

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова», — заявили в суде.

Ранее суд отказался давать устроившему стрельбу Бекмансурову II группу инвалидности.

В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.

Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

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