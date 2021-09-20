Шесть погибших и 28 пострадавших: что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

В понедельник, 20 августа, в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба. Жертвами инцидента стали шесть человек, ещё 28 получили ранения. По данным СК, стрельбу открыл студент учебного заведения, его мотивы неизвестны. Нападавшего смог обезвредить инспектор ДПС, одним из первых прибывший к зданию университета. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днём траура по погибшим.

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, произошедшей утром в понедельник, 20 сентября, погибли шесть человек, ещё 28 получили ранения.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 20 пострадавших были госпитализированы, из них девять находятся в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл около 11:00 утра (9:00 мск) в кампусе, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов. После появления информации о стрельбе руководство вуза призвало студентов, находящихся в аудиториях, закрыться изнутри, а тех, кто оказался снаружи, покинуть территорию. По данным очевидцев, некоторые ученики смогли выпрыгнуть из окон. Позже в здании началась эвакуация.

По информации Следственного комитета, стрельбу открыл студент учебного заведения.

«20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья... При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что напавшего смог обезвредить инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, одним из первых прибывший с напарником к зданию университета. Его коллега лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. Как сообщили в МВД, глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение представить к наградам сотрудников ДПС, обезвредивших нападавшего.

Сам Константин Калинин рассказал, что он и его коллеги занимались оформлением ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба. Прибыв к зданию вуза, сотрудники полиции увидели, как из университета выбегают люди.

«Я побежал к главному входу... забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Крикнул ему: «Бросай!» Он направил оружие на меня и произвёл выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружьё, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать медицинскую помощь», — рассказал инспектор.

По данным СМИ, нападавший был прооперирован и находится на ИВЛ. По неподтверждённой информации, стрельбу открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Отец предполагаемого подозреваемого Марат Бекмансуров в разговоре с RT сказал, что его шокировали новости о возможной причастности сына к атаке на учебное заведение. По словам Бекмансурова, в общении сын не высказывал намерений, которые могли бы указать на трагедию. Мужчина также рассказал, что его сын живёт с матерью, с которой он развелся в 2009 году. По его словам, молодой человек много времени проводил дома за компьютером.

«Я звонил ей (матери. — RT). Сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амёба какая-то, ничего сказать нормально не может», — рассказал Марат Бекмансуров.

© AP Photo/Anastasia Yakovleva

В свою очередь, представитель частного учреждения дополнительного профессионального образования «Олимп» подтвердила RT, что напавший на университет в Перми молодой человек проходил там обучение по программе владения оружием. По её словам, он учился в апреле текущего года, программа предполагает восемь академических часов. Она также подчеркнула, что обучение в учреждении не даёт права на покупку оружия, за таким разрешением нужно обращаться в Росгвардию, также необходимо пройти соответствующую медкомиссию.

Вместе с тем официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что подозреваемый владел охотничьим оружием на законных основаниях. В СК уточнили, что устроивший стрельбу приобрёл ружье в мае этого года.

Мотивы нападавшего на данный момент неизвестны. По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Студент из Ирака Ашраф Камаль Разук, ставший очевидцем произошедшего, рассказал RT, что в момент трагедии был с другом около кампуса и собирался зайти в здание. По его словам, «всё произошло в течение одной минуты».

«Мы ещё были на улице. Хотели зайти на наш факультет. И люди бежали. Я был вместе со своим другом, который был ранен. Мы поднялись на довольно высокое место, увидели упавшую девушку, пытались ей помочь», — рассказал он.

Молодой человек уточнил, что учится на факультете фармацевтики, поэтому пытался помочь раненым.

«Всё это происходило очень быстро. Было состояние истерики. Всех охватил страх. Охраны не было... Как мне показалось, он (нападавший. — RT) вёл беспорядочную стрельбу», — добавил он.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших, назвав произошедшее огромной бедой «не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны».

«Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих свою жизнь людях», — сказал президент.

Глава государства добавил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии и помощи пострадавшим и семьям погибших.

Как сообщили власти Пермского края, после ЧП семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей будет выплачено тем, кто получил травмы.

Дополнительную помощь направит пермский университет. Вуз, где произошла стрельба, перечислит семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим — 500 тыс. рублей.

«ПГНИУ выплатит 1 млн рублей семьям погибших студентов и сотрудников. Пострадавшим в результате нападения будет выплачено 500 тыс. рублей», — сообщили в вузе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днём траура по погибшим.