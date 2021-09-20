ТАСС: в Перми опознали всех погибших в результате стрельбы

Все шесть человек, погибших при стрельбе в университете Перми, были опознаны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», — сказал собеседник.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Израиля Ицхак Герцог, посол США в Москве Джон Салливан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко и другие.