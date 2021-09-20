Президент Израиля выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми

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Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи с трагедией в университете в Перми.
Президент Израиля выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми
  • Reuters

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Глубоко потрясён и опечален массовым убийством, совершённым в пермском университете в России. Мои помыслы с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв. От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования президенту Путину и российскому народу», — написал он.

Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.

Медицинскую помощь оказывают 24 пострадавшим. Студент, устроивший стрельбу, был ранен при задержании.

Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.

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