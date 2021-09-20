Президент Израиля выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми
- Reuters
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Глубоко потрясён и опечален массовым убийством, совершённым в пермском университете в России. Мои помыслы с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв. От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования президенту Путину и российскому народу», — написал он.
От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования близким погибших, всему российскому народу и Президенту России Владимиру Путину.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 20, 2021
Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.
Медицинскую помощь оказывают 24 пострадавшим. Студент, устроивший стрельбу, был ранен при задержании.
Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.