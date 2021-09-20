Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи со стрельбой в Перми и Алма-Ате

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обменялись соболезнованиями в связи с инцидентами со стрельбой в Перми и Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате», — говорится в сообщении.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Также сообщалось, что житель Алма-Аты открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек, включая двоих полицейских. Подозреваемый задержан.