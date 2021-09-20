В результате стрельбы в вузе в Перми погибли восемь человек

Нападавший задержан: восемь человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете

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Наталия Сергиевская
Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, нападавшим оказался студент, он задержан. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В Минздраве уточнили, что ранения при нападении на учебное заведение получили 14 человек.
Нападавший задержан: восемь человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете
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  • 20 сентября 2021

    Представитель частного учреждения Дополнительного Профессионального Образования «Олимп» также рассказала RT, что подозреваемый в нападении на пермский университет сдал зачёт по владению оружием, внимательно слушал лекции.

    Вместе с тем она подчеркнула, что экзамен по программе владения оружием у студентов принимает представитель Росгвардии. 

  • Представитель частного учреждения дополнительного профессионального образования «Олимп» подтвердила RT, что напавший на университет в Перми молодой человек проходил там обучение по программе владения оружием.

    Она добавила, что вся информация была передана в аппарат президента.

    По её словам, подозреваемый учился в апреле текущего года, программа предполагает восемь академических часов.

    Она также подчеркнула, что обучение в учреждении не даёт права на покупку оружия, за таким разрешением необходимо обращаться в Росгвардию, также нужно пройти необходимую медкомиссию.

  • Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, ранения в результате стрельбы получили 19 человек.

  • В пресс-службе Минздрава сообщили, что семь человек, пострадавших при стрельбе в Перми, были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

    • РИА Новости
    • © Алексей Романов

  • Глава Минобрнауки России Валерий Фальков вылетает в Пермь по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба министерства.

    Также в город поручено направиться главе Минздрава Михаилу Мурашко.

  • В пресс-службе университета заявили, что в помещениях нескольких корпусов вуза в момент стрельбы находились порядка 3 тыс. студентов.

  • В Следственном комитете сообщили о гибели восьми человек при стрельбе в университете в Перми.

  • Обстановка у Пермского госуниверситета, где молодой человек устроил стрельбу.

  • Пермские власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Пермском университете, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы губернатора.

    • РИА Новости
    • © Алексей Романов

  • ️В Следственном комитете уточнили, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена.

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