Нападавший задержан: восемь человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете

Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, нападавшим оказался студент, он задержан. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В Минздраве уточнили, что ранения при нападении на учебное заведение получили 14 человек.