Нападавший задержан: восемь человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете
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20 сентября 2021
Представитель частного учреждения Дополнительного Профессионального Образования «Олимп» также рассказала RT, что подозреваемый в нападении на пермский университет сдал зачёт по владению оружием, внимательно слушал лекции.
Вместе с тем она подчеркнула, что экзамен по программе владения оружием у студентов принимает представитель Росгвардии.
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Представитель частного учреждения дополнительного профессионального образования «Олимп» подтвердила RT, что напавший на университет в Перми молодой человек проходил там обучение по программе владения оружием.
Она добавила, что вся информация была передана в аппарат президента.
По её словам, подозреваемый учился в апреле текущего года, программа предполагает восемь академических часов.
Она также подчеркнула, что обучение в учреждении не даёт права на покупку оружия, за таким разрешением необходимо обращаться в Росгвардию, также нужно пройти необходимую медкомиссию.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, ранения в результате стрельбы получили 19 человек.
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В пресс-службе Минздрава сообщили, что семь человек, пострадавших при стрельбе в Перми, были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.
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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков вылетает в Пермь по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба министерства.
Также в город поручено направиться главе Минздрава Михаилу Мурашко.
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В пресс-службе университета заявили, что в помещениях нескольких корпусов вуза в момент стрельбы находились порядка 3 тыс. студентов.
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В Следственном комитете сообщили о гибели восьми человек при стрельбе в университете в Перми.
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Обстановка у Пермского госуниверситета, где молодой человек устроил стрельбу.
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Пермские власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Пермском университете, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы губернатора.
- РИА Новости
- © Алексей Романов
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️В Следственном комитете уточнили, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена.