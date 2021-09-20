В Алма-Ате в результате стрельбы погибли пять человек

Житель Алма-Аты открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек, включая двоих полицейских. Подозреваемый задержан.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома — гражданин Д. 1967 года рождения — проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям», — рассказали в полиции.

В апреле сообщалось, что полиция в Алма-Ате проводила операцию по задержанию мужчины, ранившего охранника и запершегося в квартире с оружием.