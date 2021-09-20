Посол США в России выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Посол США в Москве Джон Салливан выразил соболезнования семьям жертв трагедии в университете в Перми.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице посольства в Twitter.

«От имени всех нас, сотрудников Посольства США, выражаю глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней стрельбы в кампусе Пермского государственного университета. Наши мысли с их семьями и всеми, кто пережил эту бессмысленную трагедию», — указал он.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи с трагедией в университете в Перми.

20 сентября шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали 28 человек.