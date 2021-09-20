Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Перми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

«С глубокой болью и скорбью восприняли в Белоруссии весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлёкшей гибель и ранение невинных людей», — отметил Лукашенко.

Вместе с этим президент Белоруссии от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Израиля Ицхак Герцог, посол США в Москве Джон Салливан и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.