В МЧС рассказали о звонках в ведомство после стрельбы в вузе в Перми

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В пресс-службе МЧС по Пермскому краю рассказали о поступивших в ведомство звонках после стрельбы в вузе в Перми.
В МЧС рассказали о звонках в ведомство после стрельбы в вузе в Перми
  • © AP Photo

«На горячую линию ГУ МЧС РФ по Пермскому краю поступило 65 звонков», — сказал собеседник агентству ТАСС.

Отмечается, что звонившие в основном осведомлялись о судьбе родственников и знакомых, также были люди, которым требовалась психологическая помощь.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. 

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Израиля Ицхак Герцог, посол США в Москве Джон Салливан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко и другие.

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