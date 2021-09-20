В МЧС рассказали о звонках в ведомство после стрельбы в вузе в Перми
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«На горячую линию ГУ МЧС РФ по Пермскому краю поступило 65 звонков», — сказал собеседник агентству ТАСС.
Отмечается, что звонившие в основном осведомлялись о судьбе родственников и знакомых, также были люди, которым требовалась психологическая помощь.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Израиля Ицхак Герцог, посол США в Москве Джон Салливан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко и другие.