Суд отказался давать устроившему стрельбу Бекмансурову II группу инвалидности
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Оснований для установления II группы инвалидности нет», — уточнила представитель бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Ранее четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Бекмансурову.
В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.
Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.