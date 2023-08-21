Суд отказался давать устроившему стрельбу Бекмансурову II группу инвалидности

Бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете в Перми, суд отказался давать II взамен III группы инвалидности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Оснований для установления II группы инвалидности нет», — уточнила представитель бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Ранее четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Бекмансурову.

В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.

Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.