Суд в Перми оставил в силе пожизненное лишение свободы устроившему стрельбу Бекмансурову

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете в Перми.

«Окончательно Бекмансурову Тимуру Муратовичу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал председательствующий судья Дмитрий Ходак.

Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.

Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.