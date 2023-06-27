Суд в Перми оставил в силе пожизненное лишение свободы устроившему стрельбу Бекмансурову
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«Окончательно Бекмансурову Тимуру Муратовичу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал председательствующий судья Дмитрий Ходак.
Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.
Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.