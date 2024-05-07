Экс-басиста «Короля и Шута» Балунова попросили проверить на экстремизм
- РИА Новости
Руководитель «Волонтёрской роты «Боевого братства» в Екатеринбурге Екатерина Ипатова обратилась в Генпрокуратуру.
Отмечается, что причиной стало его поведение в сети: он оскорбляет россиян, президента и военных, распространяет фейки.
«Неправильно, что человек, который выступает против России и наших общих ценностей, продолжает зарабатывать в России своими книгами», — подчеркнула Ипатова в беседе с RT.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.